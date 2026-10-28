Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Wildberries заблокировал карточки с объявлениями о продаже черепашьих яиц. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.



Ранее в Сети появилась информация о продаже черепашьих яиц. Пользователи отмечали, что многие черепашки успевают вылупиться еще во время доставки, а затем погибают.



"Указанные карточки товаров были созданы недавно и уже обнаружены и заблокированы ML-моделями компании. Мы продолжим усиленный мониторинг категории и, если в процессе обнаружатся другие карточки с нарушениями, они также будут немедленно скрыты с витрины", – рассказали представители маркетплейса в беседе с изданием "Подъем".



Wildberries уточнил, что он исходит из принципа добропорядочности продавцов, которые, принимая оферту, подтверждают полное соответствие товаров всем нормам законодательства РФ и стран присутствия, а также правилам площадки. Маркетплейс также подчеркнул, что следит за соблюдением законов.

Ранее Wildberries заявил, что сообщения о срыве сезона осенних распродаж компании недостоверны. До этого СМИ и телеграм-каналы распространили информацию о том, что традиционные распродажи на торговых площадках якобы могут столкнуться с трудностями. Среди причин упоминались атаки беспилотников на инфраструктуру компаний.

Маркетплейс рассчитывает, что предстоящий сезон распродаж покажет такую же позитивную динамику, как и в прошлые годы. Во время крупных акций, как правило, растут покупательская активность, число продавцов-участников и выбор товаров со скидками.