Украинский БПЛА атаковал пассажирский поезд в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дроном атаковали пассажирский железнодорожный состав на станции Клинцы в Брянской области. Об этом в MAX сообщил глава региона Егор Ковальчук.

В результате повреждения получила кабина управления рельсового автобуса, который следовал по маршруту Унеча – Новозыбков. Локомотивную бригаду и пассажиров эвакуировали в укрытие, пострадавших нет.

Ранее четыре человека пострадали в результате ударов вражеских БПЛА по приграничью Белгорода. Двое мужчин и женщина были ранены в селе Вознесеновка Шебекинского округа, их госпитализировали.

В городе Грайвороне беспилотник атаковал велосипедиста. Мужчина получил множественные осколочные ранения мягких тканей грудной клетки, плеча и ног. Он также доставлен в медучреждение.

