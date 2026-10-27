Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два мирных жителя погибли, еще четыре человека получили ранения в результате атак украинских военных на территории Донецкой Народной Республики за минувшие сутки. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

По данным ведомства, мужчина и пожилая женщина погибли при атаке беспилотника в поселке Ольгинка Волновахского муниципального округа.

Всего за отчетный период в результате атак ударных беспилотников пострадали четыре мирных жителя. В сообщении не уточняется, в каких именно населенных пунктах они получили ранения.

Кроме того, за сутки повреждения получили восемь жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры. Другие подробности о характере разрушений не приводятся.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал мужчину, который ехал на электросамокате в селе Дорогощь Грайворонского округа Белгородской области. От полученных ранений мирный житель скончался на месте.