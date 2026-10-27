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27 октября, 15:03

Происшествия

Мужчина на электросамокате погиб при ударе БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинский беспилотник атаковал мужчину, который ехал на электросамокате в селе Дорогощь Грайворонского округа Белгородской области. От полученных ранений мирный житель скончался на месте, сообщил оперативный штаб региона в мессенджере MAX.

"Выражаем соболезнования его родным и близким", – указано в публикации.

В городе Грайвороне от взрывов FPV-дронов разбиты окна в частном доме и на коммерческом объекте, поврежден автомобиль. В селе Новостроевка-Первая из-за детонации дрона загорелась кровля частного дома, возгорание потушили. Удар второго FPV-дрона выбил окно в другом частном доме.

В селе Городище Корочанского округа при детонации БПЛА мужчина получил проникающее ранение грудной клетки, а также слепые осколочные ранения бедра, ягодичной области и стопы. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, бригада скорой помощи доставляет его в областную клиническую больницу. На месте атаки также повреждена газовая труба.

В селе Графовка Шебекинского округа при атаке дрона повреждения получил объект инфраструктуры. Кроме того, посечено остекление одной квартиры в многоквартирном доме.

В хуторе Ржавец FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия, в одном корпусе пробита кровля. В селе Зиборовка от удара дрона поврежден гараж, а в селе Вознесеновка FPV-дрон взорвался во дворе частного дома, осколками посечена надворная постройка. В городе Шебекине в результате атаки дрона выбиты окна и посечен забор частного дома.

Ранее вражеский дрон нанес удар по пассажирскому автобусу, который следовал из Симферополя в Москву. В результате погиб один гражданин. Всего в транспортном средстве находился 31 человек. Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.

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