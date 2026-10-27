РКН опроверг предложение запретить детям до 14 лет пользоваться Сетью

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Роскомнадзор не предлагал запретить детям до 14 лет пользоваться Сетью. Об этом сообщили в пресс-службе РКН.

Ранее СМИ списали, что Роскомнадзор якобы направил в комитет Госдумы по информационной политике законопроект, предусматривающий обязательную идентификацию детей в социальных сетях, а также предложил сократить время пребывания в интернете для детей младше 14 лет.

Ведомство назвало эти сообщения ложными. Тем не менее в Роскомнадзоре считают необходимым предоставлять пользователям соцсетей контент, соответствующий их возрасту.

До этого в надзорном ведомстве называли публикации о том, что РКН якобы не хватает мощностей для блокировок в Сети, ложными. СМИ тогда утверждали, что Роскомнадзор не справляется с блокировками, так как средства для фильтрации трафика перегружены. В связи с этим некоторые заблокированные ресурсы якобы периодически начинают нормально работать.

Кроме того, в РКН опровергали, что ведомство ограничивает доступ к играм EA Sports FC и Battlefield 6. Ранее аналогичным образом Роскомнадзор реагировал на публикации о якобы связи ведомства со сбоями в игре Minecraft. РКН тогда опровергал информацию о блокировке игры.

