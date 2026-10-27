В Южной Корее допустили разрыв дипотношений с Украиной

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Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен заявил, что Сеул может прекратить дипломатические отношения с Киевом, если разногласия с Украиной продолжат обостряться. Об этом сообщает агентство Newsis.

Глава внешнеполитического ведомства высказался об этом во время парламентской проверки работы министерства. Он ответил на вопрос председателя комитета по иностранным делам и объединению, депутата от партии "Сила народа" Сон Сок Чжуна. Тот поинтересовался, не стала ли нынешняя ситуация дипломатическим конфликтом, практически равнозначным разрыву отношений.

Поводом для обсуждения стало решение Сеула дополнительно сократить число сотрудников посольства на Украине.

Отношения стран обострились после того, как президент Украины Владимир Зеленский публично сообщил о передаче Южной Корее двух военнопленных из КНДР. Президент Республики Корея Ли Чже Мен заявил, что стороны договаривались не разглашать эту информацию, власти потребовали от Украины объяснений и извинений.

Спустя время в Сеуле получили извинения от Киева, однако сочли их недостаточными и заявили о намерении принять ответные меры. Позднее южнокорейский МИД объявил об отзыве посла из Украины, при этом выразив готовность продолжить консультации для урегулирования разногласий.