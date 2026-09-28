Южная Корея потребовала извинений от Украины из-за разглашения данных о пленных из КНДР

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Южная Корея официально потребовала от Украины объяснений и извинений в связи с разглашением информации о передаче двух пленных северокорейских солдат. Об этом заявил старший секретарь президента по связям с общественностью Сон Ги Хон, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Euronews.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский публично объявил, что Киев отправил в Сеул двух захваченных военнослужащих КНДР. Позже пресс-секретарь Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что был обнародован лишь сам факт передачи, а не детали, и подчеркнул, что Украина – "открытая страна".

Сон Ги Хон, комментируя ситуацию, отметил, что Сеул "рассматривает дополнительные меры, которые могут потребоваться в связи с этим вопросом". По его словам, нарушение украинской стороной соглашения о неразглашении и одностороннее раскрытие информации являются "очень серьезным делом".

"Ложное заявление пресс-службы президента Украины о том, что соглашения о неразглашении не было, серьезно подрывает доверие между двумя правительствами", – добавил он.

Зеленский объявил о фактах захвата и передачи северокорейских военнопленных Сеулу в ходе выступления перед Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН. Он добавил, что при попытке задержания один из них пытался покончить с собой.

В ответ на это президент Южной Кореи Ли Чже Мен выразил недовольство действиями украинского коллеги. По словам Ли Чже Мена, с Украиной было заключено соглашение о неразглашении, но Зеленский нарушил его.