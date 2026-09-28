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28 сентября, 11:24

Происшествия

В Приамурье пресекли вывоз в Китай трепанга и женьшеня на 30 млн руб

Фото: МАХ/"ФТС России"

В Благовещенске задержан 42-летний россиянин, который пытался переправить на пароме в Китай 570 корней дикорастущего женьшеня и более 30 килограммов дальневосточного трепанга. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

Товар в багаже мужчины обнаружили дальневосточные таможенники совместно с управлением ФСБ России по Амурской области. Стоимость изъятых ресурсов составила почти 30 миллионов рублей.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, обвиняемый заключен под стражу до 21 октября. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, причастные к преступлению. Ход и результаты расследования находятся на контроле Благовещенской транспортной прокуратуры.

Ранее таможенники аэропорта Пулково обнаружили в багаже пассажирки, прилетевшей из Дубая, 55 килограммов срезанных натуральных волос. Их общая стоимость превысила 2,3 миллиона рублей. Против женщины возбудили административное дело о недекларировании товаров.

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