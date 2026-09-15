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15 сентября, 12:19

Происшествия

В Подмосковье таможенники изъяли 3 тонны прекурсоров для синтеза наркотика

Фото: customs.gov.ru

В Подмосковье сотрудники Центральной оперативной таможни обнаружили и изъяли 3 тонны прекурсоров для производства синтетического наркотика альфа-PVP. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы.

Контрабандный груз доставили на фуре из Казахстана. В морском контейнере находилось 115 алюминиевых канистр с жидкостью, из которой можно изготовить около тонны "соли". На черном рынке стоимость запрещенного товара составила бы порядка 7 миллиардов рублей.

Прекурсоры нашли в ходе оперативно-разыскных мероприятий на складе логистического центра в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Ранее в Москве задержали 46-летнюю россиянку, оставившую в арендованном автомобиле косметичку с мефедроном. При обыске у женщины полицейские нашли 9 свертков с наркотиками, три банковские карты и мобильный телефон. В ее квартире обнаружили пакеты с мефедроном, зип-пакеты, свертки, колбы и электронные весы.

"Московский патруль": столичные полицейские задержали предполагаемого наркодилера

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