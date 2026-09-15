55 тыс новых лифтов установили в рамках капремонта в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Свыше 55 тысяч новых лифтов установили в Москве по программе капитального ремонта жилых домов. Об этом сообщил глава управления лифтового хозяйства столичного Фонда капитального ремонта (ФКР) Максим Коробков.

Замена подъемников проводится, когда их срок службы достигает 25 лет. Жильцам не нужно подавать заявки: объем работ и потребность в новом оборудовании специалисты определяют на старте анализа каждого объекта. С графиком капремонта конкретного дома можно ознакомиться на сайте ФКР Москвы.

По словам Коробкова, в 2025 году заменили примерно 4,5 тысячи лифтов. На 2026 год запланировано обновить еще 5,5 тысячи подъемников, причем 2,9 тысячи из них уже смонтированы. Лидерами по замене в этом году станут юг и юго-запад столицы – там установят более 750 и более 800 лифтов соответственно.

Поставщиками выступают Карачаровский и Щербинский лифтостроительные заводы. Вся продукция собирается из отечественных материалов с применением современных технологий. Лифты соответствуют единым стандартам, которые в Москве ввели в 2019 году и обновили в 2026-м.

Ранее сообщалось, что в Троицком и Новомосковском административных округах в этом году проведут капитальный ремонт 63 многоквартирных домов, в том числе самого длинного, который находится в поселке дома отдыха "Вороново".

Пятиэтажное здание № 6 построили в 1982 году по индивидуальному проекту. В нем 8 подъездов, а фасады выполнены без декоративных элементов. Там уже начались работы по обновлению фасада, крыши, подъездов и подвала, а также замене инженерных систем.

