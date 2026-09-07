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07 сентября, 13:03

Город

Фасады Дома на набережной отреставрируют в Москве

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Фасады Дома на набережной будут отреставрированы и отремонтированы в центре Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что исторический жилой комплекс на улице Серафимовича, дом 2, возвели в 1931 году по проекту архитектора Бориса Иофана. Реставрационные работы необходимы, так как фасады здания были повреждены.

Общая площадь работ превысит 44 тысячи квадратных метров. Планируется, что они будут завершены в 2027 году.

При этом, подчеркнул Бирюков, архитектура и культурная ценность здания будут сохранены. Специалистам комплекса городского хозяйства предстоит восстановить прежнюю фактуру, поверхности и цвета фасадов.

Поврежденный штукатурный слой уберут, заменив его новым. Современные составы сделают покрытие фасадов более прочным и долговечным.

Финальная отделка будет выполнена по технологии терразитовой штукатурки, которая повторяет фактуру натурального камня. Оригинальную цветовую гамму сохранят, чтобы не менять облик здания.

Также специалисты отреставрируют такие декоративные детали, как пояски, сандрики, карнизы. Будут установлены новые подоконные отливы, отремонтированы балконы, входные группы и цоколь. Также обновят металлические решетки, ворота, калитки, смонтируют новую водосточную систему.

Ранее сообщалось, что в этом году в рамках региональной программы капитального ремонта в центре столицы приведут в порядок 426 многоквартирных домов. Самый высокий из них – 19-этажный дом на Рабочей улице в Таганском районе. Его возвели в 2002 году по проекту типовой серии. Там, в частности, обновят фасад.

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