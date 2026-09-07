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07 сентября, 14:59

Город

В ТиНАО обнаружены редкие золотистые ржанки

Фото: ТАСС/imago-images.de/Juergen Kessler

Орнитологи нашли 15 редких золотистых ржанок рядом с деревней Зыбино в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Птиц заметили во время планового обследования открытых участков местности. Как отметили в ведомстве, это не единичный случай – ранее вид уже фиксировали на территории ТиНАО, однако для этой деревни золотистая ржанка является новым обитателем. Кроме того, для этой территории данный вид считается очень редким.

Золотистая ржанка – кулик средних размеров из семейства ржанковых. Длина тела составляет 26–29 сантиметров, размах крыльев – 67–76 сантиметров, масса – 155–205 граммов. Спина у птицы черная с мелкими золотисто-желтыми крапинами. Вид обитает в болотистых местностях тундры и лесотундры, а в средней полосе встречается только на пролете – весной и осенью.

Ранее сову сплюшку, незаконно содержавшуюся в клетке в одном из московских ресторанов, изъяли инспекторы. Птицу обнаружили после обращений горожан. Выяснилось, что у владельца не было необходимых документов на содержание птицы. В отношении нарушителя составили протокол об изъятии животного и возбудили административное дело о причинении вреда редким видам животных или растений.

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