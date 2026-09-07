Правительство внесет в Госдуму третий пакет мер против кибермошенничества до конца года

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Правительство России планирует до конца года представить в Госдуме третий пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

В пакет мер войдут около 15–17 новых инициатив. По словам Григоренко, для противодействия киберпреступности необходимо одновременно развивать технологии, совершенствовать законодательство и повышать цифровую грамотность граждан.

Примечательно, что с начала 2026 года число мошеннических преступлений в интернете в России сократилось на 30%.

"Это очень-очень неплохой результат", – отметил Григоренко.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали взламывать аккаунты в мессенджерах и от имени владельца создавать "группу поддержки" для якобы участия в конкурсе, куда добавляют контакты жертвы. Чтобы чат выглядел живым, туда подселяют ботов, а настоящим участникам запрещают писать. Их задача – заставить жертву кликнуть по фишинговой ссылке.