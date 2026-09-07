Глава Чечни поблагодарил Путина за присвоение ж/д станции имени Ахмата Кадырова

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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность Владимиру Путину за решение присвоить железнодорожной станции Грозный имя первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул, что для чеченского народа исключительно важны неизменное уважение Путина к памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, высокая оценка его роли в судьбе России и постоянное внимание к республике.

"Владимир Владимирович хорошо знал Ахмата-Хаджи, работал с ним в один из самых непростых периодов", – отметил он.

Кроме того, глава Чечни назвал присвоение имени Ахмата-Хаджи Кадырова железнодорожной станции событием, имеющим для республики историческое значение.

Путин присвоил станции Грозный имя Ахмата Кадырова 7 сентября. Президент подписал соответствующий указ.

Ранее жители московского района Бирюлево Восточное предложили присвоить Проектируемому проезду № 5437 имя Героя Советского Союза Василия Трушечкина. В 1943 году в ходе Черниговско-Припятской наступательной операции при форсировании Десны во главе штурмовой группы он переправился через реку не замеченным для нацистов.