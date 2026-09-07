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07 сентября, 19:59

Политика

В Финляндии не исключили продолжение строительства забора на границе с РФ

Фото: ТАСС/DPA/Picture Alliance/Sebastian Christoph Gollnow

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен не исключила, что страна продолжит возведение забора на границе с Россией после завершения строительства первого 200-километрового заграждения.

"На мой взгляд, в какой-то момент нужно будет оценить, есть ли необходимость строить дальше", – приводит ее слова Yle.

Финская погранохрана отчиталась о завершении возведения 200-километрового забора на границе с Россией. Его возводили с 2023 года на участках, где расположены наиболее загруженные пункты пропуска.

При этом Финляндия не планировала возводить забор по всей протяженности границы, которая составляет 1 300 километров, из-за дороговизны проекта. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей.

Ранее правительство Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией до 31 декабря 2028 года. В министерстве внутренних дел страны пояснили, что закон о безопасности границ направлен на противодействие "инструментализированной миграции" на восточной границе Финляндии.

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