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07 сентября, 20:56

Транспорт

В России могут снизить количество парковочных мест в ТЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Павел Люлин предложил снизить нормативы по обеспечению торговых центров парковочными местами на 30%.

"АТЭР предлагает ввести коэффициент 0,7 при расчете обязательного количества парковочных мест для городских торговых центров в сложившейся застройке с доступом к общественному транспорту", – приводит его слова ТАСС.

Люлин отметил, что указанное снижение предлагается применять к обычной части парковки. При этом планируется сохранить исходное количество мест для людей с инвалидностью. Таким образом, с их долей в 10% общая нормативная вместимость уменьшится на 27%.

По его словам, инициатива связана со снижением ввода торговой недвижимости и изменением покупательского поведения. За первые 28 недель 2026 года средняя посещаемость российских ТЦ оказалась на 27% ниже аналогичного периода в 2019 году.

В условном проекте на 1 тысячу парковочных мест, включая 100 мест для людей с инвалидностью, нововведение позволит сократить обязательное количество обычных мест с 900 до 630. Фактическая экономия для торгового центра зависит от сметы и возможности уменьшить площадь или число уровней паркинга.

Кроме того, предлагается учитывать места для многодетных семей внутри общей вместимости, засчитывать оборудованные семейные места и предусмотреть переходный период для действующих объектов.

Ранее Минтранс выбрал дизайн нового дорожного знака для парковки многодетных семей. Голосование, в рамках которого было предложено семь вариантов нового знака, было запущено еще в июле. Вариант выбирали сами граждане, официально знак представят позднее.

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