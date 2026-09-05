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05 сентября, 03:58

Транспорт

Минтранс РФ выбрал дизайн дорожного знака для парковки многодетных семей

Фото: depositphotos/alebloshka

Минтранс РФ выбрал дизайн нового дорожного знака для парковки многодетных семей. Об этом в интервью ТАСС на полях ВЭФ сообщил глава министерства Андрей Никитин.

По его словам, вариант выбирали сами граждане в ходе народного голосования. При этом официально представят его позднее.

Никитин отметил, что Министерство транспорта в июле запустило голосование, в рамках которого было предложено семь вариантов нового знака. Выбранный большинством голосов дизайн в дальнейшем может появиться на дорогах страны.

Ранее в Госдуме предложили ввести абонементы на парковку по месту работы по всей России. Авторы инициативы предлагают разрешить водителям приобретать абонемент для размещения машины на платных парковках общего пользования, расположенных на государственных или муниципальных землях в пределах территории около фактического места работы.

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