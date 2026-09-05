Reuters: Латвия и Литва хотят остановить транзит зерна из РФ через их порты

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Латвия и Литва могут ограничить транзит российского зерна через свои порты. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По информации агентства, правительство Латвии уже во вторник, 8 сентября, планирует рассмотреть вопрос о полном запрете экспорта российского зерна через латвийские порты. Источником этих сведений, в частности, выступил пресс-секретарь латвийского премьер-министра.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс в комментарии агентству подчеркнул, что возможные ограничения не затронут транзит зерна между Калининградской областью и другими регионами России через литовскую территорию.

Ранее Латвия обратилась к Евросоюзу с просьбой выделить 7 миллиардов евро из следующего семилетнего бюджета на покрытие оборонных расходов и компенсацию ущерба от прекращения сотрудничества с Россией. При этом запрошенная сумма составляет около половины прогнозируемых трат республики на оборону за тот же период.