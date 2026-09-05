Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 05:58

Политика
Главная / Новости /

Reuters: Латвия и Литва хотят остановить транзит зерна из РФ через их порты

Латвия и Литва хотят остановить транзит зерна из РФ через их порты – СМИ

Фото: depositphotos/phodopus

Латвия и Литва могут ограничить транзит российского зерна через свои порты. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По информации агентства, правительство Латвии уже во вторник, 8 сентября, планирует рассмотреть вопрос о полном запрете экспорта российского зерна через латвийские порты. Источником этих сведений, в частности, выступил пресс-секретарь латвийского премьер-министра.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс в комментарии агентству подчеркнул, что возможные ограничения не затронут транзит зерна между Калининградской областью и другими регионами России через литовскую территорию.

Ранее Латвия обратилась к Евросоюзу с просьбой выделить 7 миллиардов евро из следующего семилетнего бюджета на покрытие оборонных расходов и компенсацию ущерба от прекращения сотрудничества с Россией. При этом запрошенная сумма составляет около половины прогнозируемых трат республики на оборону за тот же период.

Читайте также


политикаэкономика

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика