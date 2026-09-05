Четыре человека погибли в результате ДТП в Кемеровской области

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Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ в Кемеровской области. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе трехлетний ребенок. Еще трое 15-летних пассажиров ВАЗа пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального центра медицины катастроф.

Уточняется, что все пострадавшие – три девочки 15 лет – находятся в тяжелом состоянии. По факту ДТП следственное управление по Кемеровской области возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Подробности аварии уточняются.

Ранее мотоциклист погиб в результате столкновения с автобусом в Домодедово. ДТП произошло на 48-м километре Каширского шоссе. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда врачей.