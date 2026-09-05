Страны МУС ожидают новых санкций США против суда в ближайшее время

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Страны – участницы Международного уголовного суда ожидают, что США в ближайшее время расширят санкции против МУС, его сотрудников и связанных с ним организаций. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, такой сценарий рассматривается как наиболее вероятный уже в скором времени.

Среди возможных мер не исключаются визовые и финансовые ограничения, а также давление на государства – члены МУС с целью добиться их выхода из Римского статута.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить визовые и финансовые рестрикции против сотрудников МУС и членов их семей, которые задействованы в расследованиях против американских граждан или их союзников. Вашингтон обвиняет суд в неправомерных действиях, в частности, в отношении Израиля.