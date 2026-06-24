Reuters: руководство МУС предложило уволить прокурора Карима Хана

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Руководящий орган Международного уголовного суда (МУС) рекомендовал уволить прокурора Карима Хана за "неподобающее поведение", передает Reuters со ссылкой на документ, который имеется в распоряжении журналистов.

Речь идет о том, чтобы окончательно отстранить его от должности за "неподобающие отношения сексуального характера" с неназванной сотрудницей, которая находилась у него в подчинении. При этом окончательное решение о судьбе Хана примут 125 стран – участниц Римского статута.

Хан 9 июня был отстранен от должности прокурора МУС до момента вынесения решения по делу о сексуальных домогательствах. Сам прокурор отрицает все выдвинутые против него обвинения.

По данным СМИ, специальная сессия по делу Хана состоится 24 июля в Нью-Йорке, где Бюро Ассамблеи стран – участниц и рассмотрит дисциплинарное разбирательство в отношении прокурора.

