Путин назвал очень хорошим уровень российских самолетов МС-21, SSJ-100 и Ил-114

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Новые российские самолеты МС-21, SSJ-100 и Ил-114 имеют очень хороший и достойный уровень, заявил Владимир Путин в ходе совещания по развитию авиаотрасли в России.

Президент отметил, что на разработку этих и других моделей были выделены "серьезные средства". По его словам, власти будут продолжать помогать авиационной промышленности, однако персональная ответственность руководителей, а также требования к ним в части сроков, качества и результатов останутся высокими.

"Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны", – подчеркнул Путин.

Он добавил, что такими компетенциями обладают не многие страны, в связи с чем им приходится пользоваться серьезной международной кооперацией.

При этом перед российскими производителями стоит очень амбициозная задача, указал Путин. Отечественные самолеты должны успешно конкурировать с зарубежными по качеству, надежности и техническим характеристикам.

Государство, авиастроители и авиакомпании, по его словам, будут сообща работать над тем, чтобы российские авиаперевозчики в основном летали отечественными самолетами. Для этого необходимо рассчитать прогнозную потребность парка самолетов российских авиакомпаний. Путин поручил представить соответствующие данные.

"По сути, речь идет об огромном долгосрочном заказе, в котором должны быть загружены авиастроительные заводы, их смежники и подрядчики, о кардинальном увеличении выпуска отечественных самолетов и освоении новых линеек воздушных судов", – уточнил он.

Путин осмотрел образцы новой российской авиатехники – самолеты МС-21, SSJ-100 и Ил-114 – в подмосковном Жуковском в среду, 24 июня. Экскурсию ему провели глава ПАО "ОАК" Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SSJ-100 Кирилл Кузнецов, а также управляющий директор АО "ИЛ" Даниил Бренерман.