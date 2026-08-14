14 августа, 04:11Технологии
Instagram обновил логотип впервые за 10 лет
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/mosseri
Соцсеть Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) представила новый логотип приложения. Его показал в своем аккаунте генеральный директор компании Адам Моссери.
"Логотип в верхней части приложения не менялся 10 лет, поэтому пришло время его обновить. Более лаконичный и современный, с отсылками к оригиналу, простоте и мастерству", – написал Моссери.
Предыдущий логотип был представлен в мае 2016 года одновременно с визуальным ребрендингом приложения.
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