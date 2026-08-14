Instagram обновил логотип впервые за 10 лет

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/mosseri

Соцсеть Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) представила новый логотип приложения. Его показал в своем аккаунте генеральный директор компании Адам Моссери.

"Логотип в верхней части приложения не менялся 10 лет, поэтому пришло время его обновить. Более лаконичный и современный, с отсылками к оригиналу, простоте и мастерству", – написал Моссери.

Предыдущий логотип был представлен в мае 2016 года одновременно с визуальным ребрендингом приложения.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил против радикальных законодательных ограничений доступа несовершеннолетних к социальным сетям.

Депутат подчеркнул, что для многих родителей увлеченность детей гаджетами является серьезной проблемой, однако добавил, что время и способы восприятия информации изменились.