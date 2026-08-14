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14 августа, 05:48

Политика

Бывший пресс-секретарь Зеленского осудила Киев за скрытие данных о ракетах

Фото: depositphotos/mariakarabella

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала решение украинского правительства не информировать население о количестве сбитых ракет. Об этом она написала в соцсети X.

"Украина прекратила сообщать, сколько ракет запустила Россия, поскольку продолжает обращаться к союзникам за помощью в укреплении своей противовоздушной обороны. Это самый странный способ выиграть войну и защитить гражданских, который только можно себе представить", – заявила Мендель.

По ее словам, Киев скрывает все больше информации о конфликте с Москвой даже от собственных граждан.

Ранее российские военные нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений в Харьковской области. Удары наносились оперативно-тактической авиацией ВКС.

Кроме того, бойцы РФ нанесли удары по хранилищам и оборудованию в порту Одессы, которые использовались в военных целях. Целями авиации и беспилотных войск стали резервуары с горюче-смазочными материалами и оборудование, которое использовалось при разгрузке поставок для украинских боевиков.

Задачи спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, а также устранению угроз, исходящих с украинской территории, остаются актуальными, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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