Более 72 тыс атак БПЛА зафиксировано в Белгородской области с февраля 2022 года

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

С февраля 2022 года Белгородская область подверглась более чем 72 тысячам атак украинских беспилотников. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев.

"В целом с начала СВО регион подвергся более чем 72 тысячам атак беспилотников, более 14 500 обстрелов из ствольной артиллерии", – приводит ТАСС слова чиновника.

Он также добавил, что за 4,5 года было зафиксировано более 1 220 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В результате этих атак в регионе были повреждены порядка 60 тысяч жилых объектов, в том числе 23 тысячи частных домов, уточнил Шуваев.

Ранее врио губернатора рассказал, что с февраля 2022 года в результате атак украинских сил погибли 622 жителя Белгородской области, включая 27 детей. Ранения при этом получили 4 737 человек, из них 277 детей.

В частности, в ночь на 12 августа мирный житель погиб при атаке украинского FPV-дрона в Грайворонском округе Белгородской области. Тело мужчины обнаружили оперативные службы в селе Козинка.