Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на использование воздушного пространства объявлены в районе столичного аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов.

Вечером 13 августа ограничения на полеты уже вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Обе авиагавани обслуживали рейсы лишь по согласованию с уполномоченными службами.

Спустя некоторое время ограничения были сняты, и оба аэропорта вернулись к штатному режиму работы.