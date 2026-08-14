14 августа, 04:23Транспорт
Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Домодедово
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на использование воздушного пространства объявлены в районе столичного аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В данный момент аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов.
Вечером 13 августа ограничения на полеты уже вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Обе авиагавани обслуживали рейсы лишь по согласованию с уполномоченными службами.
Спустя некоторое время ограничения были сняты, и оба аэропорта вернулись к штатному режиму работы.
В турагентстве предупредили путешественников о последствиях отказа от тура