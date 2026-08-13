Аэропорты Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

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Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Меры были приняты, поскольку в районе данных авиагаваней введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Статус рейса можно уточнить по онлайн-табло аэропортов.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 2027 году в Домодедово могут установить кабины биометрического паспортного контроля. Первым аэропортом в России, где появилась возможность пройти паспортный контроль по биометрии, стал Шереметьево. Эксперимент продлится до 1 апреля следующего года – сервис был запущен на рейсах "Аэрофлота" между Москвой и Санкт-Петербургом.

