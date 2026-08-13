Грузия закрыла границу с РФ из-за поднятия уровня воды в ущелье Девдораки

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Пункт пропуска на грузино-российской границе "Казбеги – Верхний Ларс" временно закрыт из-за поднятия уровня воды в ущелье Девдораки. Об этом сообщили в МВД Грузии.

Сигнал поступил от системы раннего оповещения, установленной в Девдораки. Она фиксирует даже незначительные изменения течения в русле реки. В соответствии с протоколом была проведена эвакуация граждан, находившихся в тот момент на контрольно-пропускном пункте, а также сотрудников патрульной полиции, погранполиции и представителей частных компаний.

В ведомстве добавили, что в целях превенции ограничено передвижение автотранспорта у села Гвелети.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не вернется к полноценным дипломатическим отношениям с Москвой, пока РФ признает независимость Абхазии и Южной Осетии. При этом грузинский МИД подчеркивал, что сохраняет консульские отношения с российской стороной.