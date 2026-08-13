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13 августа, 17:09

Туризм

Туристический налог введут в Ярославской области с 2027 года

Фото: ТАСС/Марина Круглякова

Ярославская область введет туристический налог с 1 января 2027 года. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев, передает ТАСС.

Ожидается, что поступления в муниципальные бюджеты составят порядка 300 миллионов рублей, отметил он. Это поспособствует развитию инфраструктуры и дорог. Также средства пойдут на социальную поддержку. Налог будет действовать на всей территории региона, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что маршрут "Золотое кольцо" расширят на 49 населенных пунктов в честь его 60-летия, которое наступит в 2027 году. Название будет подразумевать ряд разных туристических продуктов, включая традиционные автобусные экскурсии, 14 специальных автотуров, речные круизы с новыми остановками и железнодорожные туры.

В июле в "Золотое кольцо" официально вошла Тверь. Предполагается, что благодаря этому у города появятся новые возможности в развитии туризма, экономики, обновлении инфраструктуры и улучшении качества жизни горожан.

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