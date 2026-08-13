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В Италии произошел взрыв на предприятии по производству боеприпасов среднего и крупного калибра. После этого на его территории вспыхнул пожар. Об этом сообщило агентство ANSA.

ЧП случилось под Римом на бывшем заводе Sammel Difesa, который сейчас принадлежит оборонной компании KNDS Ammo Italy. Несколько пожарных расчетов прибыли на место, тушение огня затруднено. О пострадавших не сообщается.

Ранее один человек погиб и еще несколько пострадали при взрыве в промзоне порта нидерландского Роттердама.

Предварительно, инцидент произошел на территории компании Gunvor Energy. На месте ЧП работали экстренные службы.