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13 августа, 18:21

Происшествия

Обвиняемый в убийстве 9-летнего мальчика из Петербурга принес извинения матери

Фото: ТАСС/Ольга Костромина

Петр Жилкин, которого обвиняют в убийстве 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге, в зале суда принес извинения матери погибшего, но перепутал имя женщины. Об этом сообщает газета "Известия".

Во время своего выступления фигурант назвал женщину Клавдией Дмитриевной, хотя мать мальчика зовут Ксения. Он также добавил, что сожалеет о содеянном.

Ребенок ушел из дома и не вернулся 30 января. После этого были организованы его поиски. Спустя время выяснилось, что мальчик сел в машину, за рулем которой был Жилкин.

Мужчину задержали 2 февраля. Сперва он отказался давать показания, но позднее признался в убийстве ребенка.

По месту жительства Жилкина провели обыски. На электронных устройствах мужчины была найдена порнография с участием несовершеннолетних.

Спустя время тело мальчика было обнаружено около Нижнего Шингерского водопада в Ленобласти. Суд отправил мужчину в СИЗО.

Позднее следователи возбудили уголовное дело о халатности. Фигурантами стали должностные лица одной из школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района Санкт-Петербурга.

По версии следствия, сотрудники учебного заведения и соцобслуживания не обеспечили должного контроля за условиями проживания и обучения детей женщины. Семья с декабря 2025 года была признана неблагополучной, в ней воспитываются шестеро детей.

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