Обвиняемый в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге признан вменяемым

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Психолого‑психиатрическая экспертиза признала вменяемым Петра Жилкина, который обвиняется в убийстве 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Юрий Яшков.

Яшков уточнил, что по результатам экспертизы психических отклонений у Жилкина не выявлено. Его признали вменяемым и адекватным.

По его словам, результаты экспертизы позволяют направить уголовное дело в суд в общем порядке.

Мальчик пропал 30 января, в связи с чем были организованы его поиски. Позже выяснилось, что он сел в автомобиль, за рулем которого был Петр Жилкин.

Подозреваемого задержали 2 февраля. Сначала он отказался давать показания, однако позже признался в убийстве ребенка.

Затем в местах пребывания Жилкина провели обыски. На электронных устройствах мужчины обнаружили порнографию с участием несовершеннолетних.

Спустя несколько дней тело ребенка нашли около Нижнего Шингерского водопада в Ленобласти. Суд отправил обвиняемого под стражу. Позднее СК также возбудил уголовное дело по статье о халатности. Фигурантами стали должностные лица одной из школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района Санкт-Петербурга.

