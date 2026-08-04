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04 августа, 18:42

Происшествия

Автомобиль с телами супругов обнаружили затонувшим в реке в Кировской области

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Затонувший автомобиль с телами мужчины и женщины нашли в реке Вятке в Кировской области. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел вечером 3 августа в районе деревни Боровицы. В машине находились тела 48-летнего мужчины и 46-летней женщины. По данным следствия, погибшие – супружеская пара из Кирово-Чепецка.

По факту гибели организована доследственная проверка. Предварительно, признаков криминального характера смерти не установлено.

В свою очередь, в управлении МВД по региону уточнили, что автомобиль мог скатиться в реку, когда супруги уснули. Там же добавили, что заявление о пропаже пары поступило в день обнаружения транспортного средства. Сын рассказал, что родители уехали отдыхать на природу двумя днями ранее и не вернулись.

"Полицейские установили маршрут движения пары и место, куда они уезжали на отдых. Участвовавшие в поисках двое неравнодушных граждан, проплывая по реке на лодке, обнаружили в воде автомобиль. Его извлекли, тела пропавших жителей находились в салоне", – говорится в сообщении.

Ранее в Красноярском крае 23-летняя девушка погибла в машине, которая скатилась в озеро. Инцидент произошел, когда компания из шести человек отдыхала на озере Песчанка. Ночью погибшая легла спать в стоящем на уклоне автомобиле с включенной передачей, а ее друзья продолжили отдыхать у костра.

Из-за неисправности стояночного тормоза двигатель запустился, и машина скатилась в воду. Находившаяся внутри девушка не смогла выбраться. Следователи организовали проверку по факту случившегося.

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