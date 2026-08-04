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04 августа, 19:43

Происшествия

Девочка утонула в пруду на юго-востоке Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Десятилетняя девочка утонула в пруду в районе Люблино на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

В этот же день, 4 августа, спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, который упал в воду с Лужнецкого метромоста. Пострадавшего передали медикам для осмотра.

Ранее девятилетний мальчик утонул в пруду в подмосковной Электростали. Тогда дети играли в футбол возле водного объекта. Однако мяч упал в воду. Ребенок зашел за ним и на расстоянии около пяти метров от берега ушел под воду. Его тело позднее подняли водолазы.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Специалисты осмотрели место гибели ребенка и опросили свидетелей.

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