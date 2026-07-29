В Норильске 16-летний подросток утонул, переплывая озеро наперегонки

Фото: ТАСС/Александр Артёменков

В Норильске 16-летний подросток утонул во время заплыва наперегонки с подругой на озере Тундра. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По предварительным данным полиции, на озере отдыхала компания молодых людей. Юноша вместе с подругой решили переплыть часть водоема наперегонки. Во время заплыва подросток утонул. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники МЧС и спасатели.

Ранее в Иркутской области на реке Иркут между населенными пунктами Шаманка и Введенщина пропали двое мужчин и 4-летний мальчик. Зарегистрированная туристическая группа остановилась на привал, ребенок зашел в воду, после чего его унесло течением. Взрослые попытались помочь и тоже пропали.

Поиски ведутся с использованием БПЛА, на месте работают спасатели и следователи. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.