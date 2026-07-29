Утренний тариф введут на втором и третьем речных маршрутах Москвы с 1 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На двух регулярных речных маршрутах – "ЗИЛ – Печатники" и "Новоспасский – ЗИЛ" – с 1 августа до 15 октября начнет действовать специальный утренний тариф со скидкой. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать регулярный речной электротранспорт. Для утренних поездок на двух маршрутах "ЗИЛ – Печатники" и "Новоспасский – ЗИЛ" разработали выгодный тариф. Цена проезда по нему будет на 50% дешевле. Такой подход сделает электросуда еще доступнее", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Скидка будет действовать в будние дни с 07:00 до 11:00. Стоимость проезда при оплате по биометрии составит 115 рублей, при оплате по тарифу "Кошелек" картой "Тройка" – 165 рублей, а при оплате банковской картой – 190 рублей.

В департаменте добавили, что все регулярные маршруты электросудов по-прежнему включены в билет "Единый" на 30, 90 и 365 дней. Пассажирам с таким билетом дополнительная оплата не требуется.

Отмечается, что в зоне притяжения данных речных маршрутов находятся 14 жилых кварталов и 13 бизнес-центров. Таким образом, более 750 тысяч жителей смогут пользоваться выгодным утренним тарифом для комфортных поездок.

Ранее Владимир Путин утвердил закон, согласно которому с весны 2027 года Москва возьмет на себя управление водными путями в границах города. Столичная мэрия будет регулировать пассажирские перевозки, следить за экологией, развивать сеть зарядных станций и утилизировать затонувшие суда. Кроме того, на реках появятся камеры для фиксации нарушений, аналогичные тем, что работают на автодорогах.

