ФНС: 3,4 млн россиян обратились за новой семейной налоговой выплатой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Не менее 3,4 миллиона россиян обратились за новой семейной налоговой выплатой, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"Если говорить о льготах и пособии для многодетных семей, то ставка НДФЛ у таких родителей в этом году снижена до 6%. <…> И должен сказать, что у нас очень быстро идет такое взаимодействие. Буквально в несколько часов обрабатываются все заявки, которые к нам приходят", – сказал Егоров.

1 июня открылся прием заявлений на получение семейной выплаты. Мера действует для работающих родителей двух и более детей. Выплату могут получить те семьи, чей среднедушевой доход за 2025 год не превышал 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Кроме того, семейное имущество должно соответствовать установленным критериям.

В Соцфонде РФ отмечали, что в среднем размер новой выплаты составил 30 тысяч рублей. Сумма зависит от доходов семьи, с которых начислен налог.