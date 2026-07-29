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29 июля, 12:26

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ФНС: 3,4 млн россиян обратились за новой семейной налоговой выплатой

За новой семейной налоговой выплатой обратились 3,4 млн россиян – ФНС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Не менее 3,4 миллиона россиян обратились за новой семейной налоговой выплатой, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"Если говорить о льготах и пособии для многодетных семей, то ставка НДФЛ у таких родителей в этом году снижена до 6%. <…> И должен сказать, что у нас очень быстро идет такое взаимодействие. Буквально в несколько часов обрабатываются все заявки, которые к нам приходят", – сказал Егоров.

1 июня открылся прием заявлений на получение семейной выплаты. Мера действует для работающих родителей двух и более детей. Выплату могут получить те семьи, чей среднедушевой доход за 2025 год не превышал 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Кроме того, семейное имущество должно соответствовать установленным критериям.

В Соцфонде РФ отмечали, что в среднем размер новой выплаты составил 30 тысяч рублей. Сумма зависит от доходов семьи, с которых начислен налог.

Работающие родители в РФ с двумя и более детьми смогут вернуть часть НДФЛ

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