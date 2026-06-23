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23 июня, 17:08

Политика

В России могут отменить госпошлину за регистрацию брака

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила соцкомитету СФ изучить инициативу об отмене госпошлины за регистрацию брака, передает РИА Новости.

Идею об отмене госпошлины выдвинула на заседании палаты молодых законодателей при СФ Анастасия Авдеева. По ее словам, даже небольшая сумма налога негативно сказывается на настроении будущих молодоженов и "выглядит как плата за любовь". Она предложила компенсировать выпадающие доходы бюджета за счет увеличения пошлины за развод.

"Казалось бы, вопрос житейский: идут люди подавать в ЗАГС заявление, атмосфера торжественная, любовь у них. А тут просят принести бумажку на 350 рублей. Это, конечно, сразу снижает градус торжества", – сказала Матвиенко.

Ранее об отмене госпошлины за регистрацию брака заявлял лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Он также призывал отменить плату за выдачу паспорта, поскольку, по его мнению, действующие пошлины не приносят больших доходов в бюджет.

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