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23 июня, 19:54

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Диетолог Белоусова: помидоры со шкуркой опасны при хронических заболеваниях

Диетолог рассказала, кому опасно есть томаты со шкуркой

Фото: 123RF.com/irochka

Употребление томатов со шкуркой может навредить здоровью при наличии некоторых хронических заболеваний. Об этом телеканалу "360" заявила врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Помидоры богаты витаминами, ликопином и каротиноидами, а их кожица представляет собой клетчатку. Однако человеческий организм практически не усваивает шкурку.

"Ее мы практически не усваиваем, но это подкормка для братьев наших меньших – кишечной микрофлоры", – сказала собеседница.

При обострении гастрита, энтерита и колита рекомендуется исключить из рациона любые свежие овощи, в том числе томаты. Когда обострений заболеваний нет, то и противопоказаний по помидорам тоже, подчеркнула Белоусова.

"Если заболевания хронические все-таки есть – по возможности лучше помидоры от шкурки очищать", – добавила она.

Ранее диетолог Антон Поляков рассказал, что вареная кукуруза является полезным продуктом, но может быть причиной развития аллергии. Более того, у некоторых людей может быть непереносимость этого продукта, поэтому употреблять его лучше с осторожностью. При наличии системных воспалений от употребления кукурузы следует отказаться.

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