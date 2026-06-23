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23 июня, 19:37

Происшествия

Мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой на северо-востоке Москвы

Фото: depositphotos/svedoliver

Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП с автомобилем на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на Снежной улице в районе дома 12. По предварительным данным, водитель легковушки при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклистом.

На месте случившегося работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее кроссовер сбил двух пешеходов на тротуаре в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Травмы получили мужчины в возрасте 25 лет. Обоих пострадавших госпитализировали. Состояние одного из них врачи оценили как легкое, а второго – тяжелое.

Прокуратура взяла под контроль расследование причин смертельного ДТП на МКАД

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