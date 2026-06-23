23 июня, 19:37Происшествия
Мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой на северо-востоке Москвы
Фото: depositphotos/svedoliver
Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП с автомобилем на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Авария произошла на Снежной улице в районе дома 12. По предварительным данным, водитель легковушки при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклистом.
На месте случившегося работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
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