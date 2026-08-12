Тренер и сборная Москвы рассказали о выступлении на RobotChallenge в Пекине

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Тренер сборной Москвы по робототехнике Сергей Мустафин и столичные школьники рассказали Москве 24 о выступлении на чемпионате по роботехнике RobotChallenge 2026 в Пекине.

Награды завоевали более 20 учащихся московских школ в составе 15 команд. Сборная вернулась домой с серебряными медалями и 19 дипломами призеров, 7 из которых – первой степени.

Московская сборная впервые участвовала в RobotChallenge. По словам Мустафина, такие соревнования важны для обмена опытом и позволяют юным робототехникам чувствовать себя частью мирового движения.

"Решения из нашей страны отличаются глубокой инженерной проработкой и изобретательными подходами", – отметил тренер.

Пятиклассник из школы № 1502 Максим Ляшенко завоевал серебряную медаль. Он рассказал, что ранее тренер предложила ему пройти отбор на Российскую робототехническую олимпиаду в Оренбурге.

"Мы сделали своего робота, но, к сожалению, там не заняли никакого места, потому что он сгорел. Следующей моей попыткой стал отбор на чемпионат в Китай. Нашу заявку одобрили, и мы решили полностью переделать своего робота. <...> При этом в будущем мы бы хотели еще усовершенствовать свой проект, добавить ему подогреваемые ласты и доработать автономные программы", – поделился юноша.

В свою очередь, девятиклассник из школы № 1537 Арам Сарикян получил диплом первой степени. Он отметил уютную атмосферу чемпионата и возможность обсудить технические решения с представителями разных стран. Для него это было второе международное соревнование.

"Я также сравнил организацию проведения с олимпиадами в России и получил необходимый опыт для дальнейшего развития в инженерной сфере как для себя, так и для сборной своей Родины", – добавил Сарикян.

До этого столичный школьник Александр Поваров стал победителем Международной олимпиады по искусственному интеллекту, которая прошла в Казахстане. Всего участие приняли 465 школьников из более чем 100 стран. От России там присутствовали 8 ребят, которые стали обладателями 7 золотых и 1 бронзовой медалей.