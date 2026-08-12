МВД заявило, что водители получили уведомления о старых штрафах из-за сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Водители получили уведомления о старых штрафах из-за технического сбоя в одном из подразделения МВД в Московском регионе, заявили в ведомстве.

Ранее в соцсетях распространились сведения, что некоторым автомобилистам, в том числе зарегистрированным в Подмосковье, стали поступать на портале "Госуслуги" уведомления о неоплаченных штрафах за 2021 год.

В МВД добавили, что в настоящее время специалисты работают над устранением неполадок. Ведомство уточнило, что будут приняты решения, направленные на соблюдение законных прав и интересов участников дорожного движения.

До этого в министерстве иностранных дел России опровергли сведения, что граждане якобы больше не смогут оформлять загранпаспорта через МФЦ. В ведомстве уточнили, что обновления затронули лишь тех лиц, которые направляются в командировку за границу от зарегистрированной в МИД организации и обращаются за услугой через министерство.

При этом для всех остальных россиян порядок оформления документов не изменился. Проживающие в РФ граждане могут обращаться по вопросу оформления загранпаспорта в территориальные подразделения МВД, через "Госуслуги" или МФЦ.

