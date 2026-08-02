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Политика

МИД РФ опроверг слухи о запрете оформления загранпаспортов через МФЦ

Фото: depositphotos/-vvetc-

Министерство иностранных дел России опровергло распространявшиеся в соцсетях сообщения о том, что граждане больше не смогут оформлять загранпаспорта через многофункциональные центры (МФЦ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипведомства.

В МИД пояснили, что обновления коснулись только тех граждан, которые направляются в служебную командировку за рубеж от зарегистрированной в министерстве организации и обращаются за услугой через само ведомство.

"Новые административные регламенты МИД России, вступившие в силу 26 июля, регулируют порядок выдачи заграничных паспортов только этой категории граждан", – отметили в пресс-службе.

При этом для всех остальных россиян порядок оформления документов не изменился. Проживающие на территории РФ граждане по-прежнему могут обращаться по вопросу оформления загранпаспорта в территориальные подразделения МВД РФ, через "Госуслуги" или через МФЦ.

Ранее правительство России утвердило изменения в оформлении бланков заграничных паспортов. Из документов исключат утратившие актуальность поля "Личный код" и "Учетная запись". Также в машиносчитываемой зоне вместо одной латинской буквы будут использоваться коды PP для общегражданского, PD для дипломатического и PO для служебного паспорта.

Кроме того, с 1 января 2027 года сведения о несовершеннолетних детях перестанут вносить в загранпаспорта родителей. При этом ранее выданные документы с такими отметками продолжат действовать до окончания установленного срока.

В загранпаспорта россиян перестанут вписывать данные о детях с января 2027 года

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