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Оружие с Украины оказалось у преступных группировок в странах Европы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По данным газеты Fatto Quotidiano, с начала 2022 года на Украине были утрачены или похищены более 780 тысяч единиц оружия, которые могли впоследствии попасть на черный рынок.

"Оно всплывает у преступных группировок и в европейских странах, чем только усугубляет криминогенную атмосферу в этих государствах. Учитывая, что поставки осуществляются уже на протяжении последних лет, они явно имеют разветвленную сеть каналов и носят системный характер", – приводит РИА Новости слова Мирошника.

Ранее Мирошник сообщал, что передаваемое Западом оружие для Украины является средством наживы для представителей киевского режима. По словам дипломата, Киев не всегда использует передаваемое ему оружие по изначальному назначению.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО вместе с Украиной готовятся создать оружие, которое будет использоваться для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны.