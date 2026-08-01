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Передаваемое Западом оружие для Украины является средством наживы для представителей киевского режима. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он добавил, что Киев не всегда использует передаваемое ему оружие по изначальному назначению.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО вместе с Украиной готовятся создать оружие, которое будет использоваться для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны.

Согласно информации, размещенной на официальных интернет-ресурсах структурных подразделений НАТО, в том числе представительства Альянса на Украине, запущен тендер по разработке продвинутых систем вооружений на основе опыта военных действий.