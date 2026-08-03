Правила торговли в автолавках и фудтраках изменятся в России с сентября

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В России с 1 сентября вступают в силу поправки в закон о госрегулировании торговой деятельности, которые впервые закрепляют понятие "мобильный торговый объект" и определяют особенности их работы. Об этом сообщил советник ректора РГСУ Константин Поздняков.

Речь идет о торговле с колес – автолавках в отдаленных поселках, кофейных фургонах на городских набережных и других подобных форматах. Раньше такие объекты относились к общей категории нестационарных торговых точек вместе с обычными ларьками и павильонами, и регионы могли предъявлять к ним те же жесткие требования, вплоть до характеристик самого транспортного средства.

Новые правила запрещают властям субъектов устанавливать требования к автомобилю или прицепу, используемому для мобильной торговли. Единственное ограничение – в одном месте нельзя размещать несколько мобильных точек одновременно. Это защищает предпринимателей от стихийной конкуренции за место, пояснил Поздняков.

Ключевое нововведение касается нестационарных торговых точек на частной земле. Раньше власти могли отказать предпринимателю в размещении объекта на его собственном участке, сославшись на норматив достаточности торговых площадей в районе. Теперь, по новому закону, муниципалитет обязан включить объект в схему размещения, если владелец участка подаст заявление. Отказать под предлогом "в округе уже много магазинов" запрещено.

Для уже работающих объектов на частных участках предусмотрен переходный период – три месяца на подачу заявления о включении в схему. Обратиться может не только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, но и самозанятый.

Если регион меняет требования к размещению или использованию уже включенного в схему объекта, предпринимателю дают год на приведение бизнеса в соответствие с новыми правилами. Сам объект из схемы при этом не исключают.

Из-под общих правил закон выводит фермерские хозяйства и сельхозкооперативы – они торгуют по собственным профильным законам. Особый статус получают три города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Они смогут устанавливать собственный порядок регулирования частных и мобильных торговых объектов, не подчиняясь единым федеральным нормам.

"На практике это снимает конкретную головную боль. Владельцу продуктового фургона или сезонной автолавки больше не придется объяснять чиновникам, почему его "ГАЗель" не соответствует требованиям к капитальным конструкциям. А собственнику земли под ларьком не нужно будет доказывать, что рынок не перенасыщен конкурентами", – цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Позднякова, поправки обеспечивают регионам четкий правовой каркас для упорядочивания мобильной и частной торговли. При этом "радикальной ломки" торговой политики закон не предполагает. Его задача – навести порядок в терминологии и снять часть административных рисков для малого бизнеса, заключил эксперт.

Ранее Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о введении административной ответственности для операторов цифровых платформ. Документ вносит изменения в КоАП РФ и устанавливает штрафы за неисполнение требований закона о платформенной экономике.

Наказание грозит владельцам маркетплейсов, сервисов доставки, агрегаторов объявлений и услуг. Самые крупные штрафы для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей – предусмотрены за невыполнение обязанности по рассмотрению жалоб и разрешению споров на платформе.