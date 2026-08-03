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01:20

Политика

Трамп анонсировал переговоры США и Ирана 3 августа

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран проведут переговоры в понедельник, 3 августа. Об этом он сообщил при общении с журналистами.

"Мы будем вести с ними диалог, это будет происходить в формате переговоров. Они начнутся завтра днем (3 августа. – Прим. ред.)", – сказал Трамп.

Он добавил, что хотел бы, чтобы диалог состоялся, так как это спасло бы множество жизней и позволило бы сэкономить немало сил. Американский лидер напомнил, что ранее он планировал нанести мощный удар по Ирану.

"И они (власти Ирана. – Прим. ред.) этого не хотели. И, если честно, Саудовская Аравия тоже не желала этого. Она считала, что сделка близка", – пояснил президент США.

Трамп также утверждает, что США и Иран уже достигли договоренностей по судоходству в Ормузском проливе, а теперь он ожидает сделки по ядерной программе Ирана.

Ранее президент США заявил, что принял решение отменить запланированные мощные удары по территории Ирана в свете возможного достижения мирного соглашения.

По данным СМИ, Трамп пошел на такой шаг после того, как иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи принял компромиссное предложение катарских посредников по возобновлению работы Ормузского пролива.

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