На Земле началась первая в августе магнитная буря

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Первая магнитная буря августа началась на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По словам ученых, выброс плазмы достиг планеты еще за несколько часов до начала бури, однако до уровня геомагнитного шторма индексы доросли только к моменту старта события. Сейчас интенсивность бури колеблется между слабым уровнем G1 и обычным G2.

"Событие происходит по прогнозируемому сценарию – как по времени формирования, так и по интенсивности", – отметили в лаборатории.

Специалисты уточнили, что магнитная буря продлится не более 4–6 часов, но может и меньше. Это шестая магнитная буря за лето 2026 года.

Ранее на Солнце завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности. Всплеск наблюдался с конца июня. Причиной тому стало формирование двух крупных групп пятен – № 4478 и 4479. Первая группа оказалась самой большой в текущем году и второй по размеру за последние 10 лет.

