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03 июня, 17:59

Наука

"Черный взрыв" произошел на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

На Солнце произошел "черный взрыв", сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые объяснили, что одна из вспышек, произошедших 3 июня, разорвала облако нейтрального водорода. В таком состоянии водород практически не прозрачен для излучения, в котором светит атмосфера Солнца.

"Соответствующие фотоны тратятся на ионизацию водорода и полностью гибнут в этом слое. В результате на яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло", – указали в ИКИ РАН.

Это "одеяло" существует до тех пор, пока нейтральный водород не станет полностью ионизированным либо не уйдет за пределы солнечного диска. Но в этот раз произошло второе – поэтому часть облака водорода придет к Земле.

Ожидается, что это произойдет 4 июня. Вещество частично проникнет в атмосферу планеты, осядет в породах, океанах, поглотится растениями. Таким образом, Солнце, как это уже бывало множество раз, пришлет часть своей материи Земле.

3 июня на Солнце произошло сразу несколько солнечных вспышек. В 04:36 по московскому времени случилась вспышка класса М9.3, став сильнейшей с 24 апреля. Затем аналогичное событие на Солнце класса M7.8 зафиксировали в 10:00. Следом вспышка самого высокого класса Х произошла на Солнце в 14:28.

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