В аэропорту Домодедово ввели полетные ограничения

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Полетные ограничения начали действовать в аэропорту Домодедово. Об этом предупредила Росавиация в своем канале в MAX.

В настоящее время авиагавань осуществляет все вылеты и прилеты только после согласования с соответствующими службами. Это связано с ограничениями на использование воздушного пространства рядом с аэропортом.

На фоне этого Росавиация предупредила пассажиров о возможном изменении в расписании рейсов, рекомендовав узнавать информацию о статусе перелета на онлайн-табло аэропорта.

Подобные ограничения уже вводились в Домодедово ночью 23 июля. Аналогичные меры были приняты и во Внуково. Тогда переход на особый режим работы был обусловлен прилетом в Московский регион беспилотников.

Согласно актуальным данным, общее число сбитых вражеских дронов составило 4. На местах падения их фрагментов работали экспертные службы.